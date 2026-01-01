«Пермгорэлектротранс» выплатит травмированному пассажиру 60 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Мотовилихинский районный суд Перми вынес решение по иску прокурора о взыскании компенсации морального вреда пассажиру, получившему травмы в результате ДТП, произошедшего в 2024 году по вине водителя трамвая.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, суд удовлетворил требования прокурора, обязав организацию, занимающуюся пассажирскими перевозками, выплатить пострадавшему 40 тыс. руб. компенсации и 20 тыс. руб. штрафа.

Прокуратура района взяла на себя контроль исполнения судебного решения.

