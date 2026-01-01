В Прикамье за 23 февраля потушили семь пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За 23 февраля 2026 года в Пермском крае было ликвидировано семь пожаров. Два пожара произошли в Пермском муниципальном округе, по одному — в Перми, Ординском, Соликамском, Чайковском и Березниковском муниципальных округах. В результате пожаров никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения пожаров в понедельник на территории Пермского края работали 196 профилактических групп, состоящих из 467 человек. Они обследовали 1823 жилых объекта, провели инструктажи по пожарной безопасности с 2955 жителями, раздали 2286 памяток по пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: при обнаружении признаков пожара немедленно звоните по телефонам «01», «101», «112».

