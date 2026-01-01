Минпросвещения разработает список разрешенных игрушек для детских садов
Игрушки помогут детям познакомиться с историческими личностями России
Министерство просвещения Российской Федерации намерено составить перечень игр и игрушек для детских садов, которые будут способствовать развитию детей и соответствовать традиционным российским ценностям. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.
По словам Кравцова, планируется разработать системный подход к оснащению всех детских садов страны. Будет определен минимальный список учебных и воспитательных материалов, а также игрушек, которые отражают традиционные ценности российского народа и помогают детям развиваться.
Кравцов отметил, что такие игрушки помогут детям познакомиться с историческими личностями России, культурными традициями, народными ремеслами и достижениями страны.
Напомним, ранее Минпросвещения России объявило 2026 год Годом дошкольного образования. Эта инициатива направлена на улучшение качества воспитания и развития детей дошкольного возраста, развитие инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.
