На неделе в Прикамье прогнозируются перепады температур от -6 до -28° В выходные в регионе ожидается мягкая оттепель и обильные снегопады

Константин Долгановский

На текущей неделе в Пермском крае сохранятся сильные морозы, при этом разница температур между западными и восточными районами будет значительной. По данным ГИС-центра ПГНИУ, противостояние сибирского антициклона с атмосферными ложбинами европейской части России обеспечит ежедневные слабые снегопады. Об этом пишет ВЕТТА.

Во вторник, 24 февраля, на востоке региона ночью температура опустится до -17…-22°С, а днём поднимется до -12…-17°С. На остальной территории ночью ожидается -7…-12°С, днём — -5…-10°С. В Перми ночные температуры составят -10…-12°С, дневные — -6…-8°С.

В среду, 25 февраля, на востоке края ночные температуры достигнут -17…-22°С, днём будет -6…-11°С. На остальной территории ночные температуры будут варьироваться: -10…-15°С, днём — -6…-11°С. В краевой столице колебания температуры составят -12…-6°С.

Ночь четверга, 26 февраля, станет самой холодной. На востоке края температура может опуститься до -25°С, в центральных районах — до -14…-19°С, а на юге — до -9°С. Днём на востоке будет -22°С, остальной регион покажет -11…-16°С. В Перми ночью ожидается -16…-18°С при порывах ветра до 10 м/с, днём температура будет -10…-11°С с возможным слабым снегом.

В пятницу, 27 февраля, ожидается небольшое потепление на 1-3 градуса. На юго-западе региона ночная температура составит до -10°С, а на северо-востоке сохранится -26…-28°С. Днём на юго-западе будет -6…-8°С, на востоке — -18…-20°С. В Перми ночью температура будет -15…-17°С, дневной диапазон — до -10°С при умеренном снегопаде.

По предварительным прогнозам, в выходные в регионе ожидается мягкая оттепель и обильные снегопады. В Перми температура в течение суток будет колебаться от -15 до -4°С, преобладать будут восточные и юго-восточные ветра 3-6 м/с.





