Роскошь тишины в сердце города

В мире, где ритм жизни ускоряется с каждым днем, истинная роскошь — это возможность замедлиться и прислушаться к себе. Это тишина и пространство, принадлежащие только вам.

Камерный проект для обладателей изысканного вкуса в изящной неоклассике «Клубный дом на Баумана» от PAN City Group — ваша привилегия.

«Клубный дом на Баумана» сочетает в себе благородную сдержанность и современную выразительность. Девелопер вдохновился легендарной лондонской архитектурой: ритмичность линий, устремленных вертикалей и сбалансированность пропорций создают уникальный характер здания. Пилястры, декоративный фриз и колоннада добавляют зданию элегантности и подчеркивают аристократический статус дома, а пастельные тона придают фасаду нежную текстуру и неоклассический шарм.

Клубный дом — это строгая формула комфорта: он укрыт от шума и посторонних глаз. Такой статус дома акцентирует внимание на качестве жизни, комфорте и эксклюзивности, предлагая жильцам уникальные условия:

• в доме всего 100 крупноформатных квартир с отделкой «чистый лист» — это ваша просторная резиденция для масштабных идей и уютных вечеров. Камерная атмосфера обеспечивается минимальным числом соседей — от 5 до 7 квартир на площадке;

• отсутствие в доме маленьких, зачастую инвестиционных квартир, минимизирует риск появления «случайных» соседей из арендованных квартир, что обеспечивает безопасность, тишину и порядок, а также формирует окружение со схожими жизненными ценностями; • кирпичные стены дома как сохранение традиционных ценностей и трепетное внимание к деталям — незримое, но формирующее качество жизни высокого уровня; • просторные видовые балконы и лоджии — ваш источник вдохновения: мастерская, кабинет или зимний сад с видом на город.

Ощущение дома начинается с двусветного гранд-лобби — наполненного светом атриумного пространства с эстетикой в каждой детали интерьера. Любые сценарии досуга доступны резидентам в рамках приватных общественных пространств. Здесь девелопер PAN City Group создал уютную, красивую и непринуждённую среду, позволяющую: • поработать, отдохнуть, отметить праздник или просто пообщаться с соседями в комьюнити-центре; • заняться спортом в собственном оборудованном спортзале; • выпить кофе в лаунж-зоне, пока дети играют в игровой в лобби дома.





«Клубный дом на Баумана» — это комфорт без компромиссов. Девелопер PAN City Group принял во внимание потребности семей и обеспечил 84% квартир парковочными местами с доступом на лифте, что делает проект еще более особенным.

Успевайте войти в число первых резидентов на эксклюзивных условиях: выбирайте свою новую квартиру на dom-baumana.ru и узнайте о специальных условиях покупки у специалистов отдела продаж PAN City Group по тел. 207-17-07.

ЖК «Клубный дом на Баумана, 25д» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, 25д. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 69509), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://dom-baumana.ru.

PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».





