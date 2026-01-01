За зиму из Перми вывезли 40 тысяч грузовиков снега Его транспортируют на два муниципальных полигона Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

За зимний период из Перми вывезли около 40 тыс. грузовиков снега на два муниципальных полигона, расположенные на улицах Промышленной и Ласьвинской. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин.

Он напомнил, что эти площадки обслуживает МБУ «Полигон».

Администрация Перми

Ежедневно на полигон на ул. Промышленной прибывает около тысячи машин, а на Ласьвинскую — примерно 150. Снег разгружают и распределяют круглосуточно с использованием специализированной техники.

«Благодаря усилиям сотрудников удаётся избежать заторов и очередей, что значительно ускоряет работу. За этими цифрами стоит слаженная деятельность дорожных служб, тщательно выстроенная логистика и непрерывные рейсы техники», — заявил Соснин, добавив, что уборка снега продолжается во всех районах города, а деятельность городских служб находится под постоянным наблюдением.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.