В Прикамье простятся с участником СВО Русланом Абдуллаевым Обстоятельства его гибели не уточняются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского округа

Во время проведения специальной военной операции на территории Украины погиб житель Нытвенского округа Рустам Абдуллаев. Об этом сообщили в местной администрации в соцсетях.

Обстоятельства его гибели и дата смерти не уточняются. Известно лишь, что на СВО он служил в мотострелковом подразделении.

Церемония прощания с гвардии рядовым Рустамом Абдуллаевым пройдёт во Дворце культуры и спорта по адресу п. Уральский (ул. Набережная, 23) в 9:00, гражданская панихида начнётся в 10:00.

В администрации Нытвенского округа выразили соболезнования родным и близким погибшего.

