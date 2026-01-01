Пермский край вошёл в число лидеров по спросу на новые китайские автомобили Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты "Авито Авто" проанализировали предпочтения российских покупателей и выяснили, в каких регионах новые автомобили из Китая пользуются наибольшим спросом. Пермский край вошёл в число субъектов с показателями выше среднероссийского уровня: здесь интерес к китайским брендам превышает средний показатель по стране на 17%.

На китайские марки сейчас приходится почти половина отечественного авторынка. В девяти регионах спрос на автомобили из КНР оказался особенно высоким. Лидером по темпам роста интереса стал Ставропольский край (+77% к среднему уровню). Также в перечень регионов с повышенным спросом вошли Самарская (+43%), Волгоградская (+36%), Воронежская (+35%), Нижегородская (+33%), Ростовская (+12%), Тульская (+8,4%) и Саратовская (+4%) области.

В 2026 году наиболее востребованными китайскими брендами среди автолюбителей Пермского края стали HAVAL, Changan, Geely, GAC и Chery. В рейтинге популярных моделей лидируют HAVAL M6 и HAVAL Jolion, за ними следуют GAC GS8, HAVAL H3, Changan UNI-S, Changan CS35 Plus, HAVAL H5, Geely Atlas, HAVAL H9 и Chery Tiggo 9.

Средняя стоимость новых китайских автомобилей на платформе "Авито" в Пермском крае составляет 3,2 млн руб. При этом ряд моделей за последний год стал доступнее: цена на EXEED TXL снизилась на 15,1% (до 4 млн руб.), Chery Tiggo 9 — на 8,1% (до 4,6 млн), HAVAL H5 — на 7,5% (до 3,7 млн), HAVAL H3 — на 6,3% (до 3 млн руб.).





