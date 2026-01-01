Акушер-гинеколог высшей категории скончалась в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кунгуре состоялись прощание и похороны врача-акушера-гинеколога высшей категории Ираиды Михайловны Мытаркиной. Она ушла из жизни на 67-м году жизни.

Ираида Мытаркина посвятила медицине почти 45 лет. После окончания института в 1982 году она начала трудовую деятельность в Кунгурском родильном доме, впоследствии перешла в женскую консультацию Кунгурской больницы. Приём пациентов вела до 2024 года — оставить работу пришлось по состоянию здоровья.

Коллеги характеризуют Ираиду Михайловну как специалиста, который для многих пациенток стал не просто лечащим врачом, но и надёжным советчиком. В Кунгурской больнице отмечают: её профессионализм, чуткость и преданность делу помогли тысячам женщин сохранить здоровье, обрести надежду и познать радость материнства. «Она не просто лечила — она поддерживала, вселяла веру, дарила тепло в самые непростые моменты жизни», — вспоминают сотрудники медучреждения.

В администрации больницы добавили, что для многих поколений пациенток Ираида Мытаркина оставалась непререкаемым авторитетом. Сама врач неоднократно признавалась: настоящее удовлетворение от работы она испытывала только тогда, когда удавалось реально помочь человеку.





