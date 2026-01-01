Пермяки назвали главные факторы выбора направлений для путешествий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермяки при планировании поездок по России в первую очередь ориентируются на бюджет и красоту локаций. "Авито Реклама" и "Авито Путешествия" провели опрос среди 7 тыс. жителей России, чтобы выяснить, как жители Перми выбирают направления для внутренних путешествий и жильё для посуточного размещения. Результаты исследования показали: при планировании поездок пермяки в первую очередь обращают внимание на общий бюджет путешествия (23% опрошенных), а также на привлекательность локации и удобство транспортной доступности (по 17% соответственно).

Безопасность и комфорт назвали важными факторами 16% респондентов. Далее следуют погодные условия (14%), возможность сэкономить на путешествии (9%) и событийный туризм — наличие повода для поездки (8%).

Что касается предпочтений в формате посуточного размещения, то наибольшим спросом у пермяков пользуются отели — их выбирают 20% путешественников. Квартиры предпочитают 12% опрошенных, глэмпинг — 3%, загородные дома и коттеджи — по 2% соответственно. При выборе конкретного жилья ключевым критерием остаётся стоимость проживания: этот фактор отметили 26% участников опроса. Также респонденты обращают внимание на отзывы и рейтинг объекта (16%), чистоту и качество услуг (15%), наличие питания (14%), локацию (10%) и условия для путешественников с детьми (7%). Возможность заселения с животными и организация пространства важны для 3% опрошенных.

«Результаты исследования подтверждают: рынок посуточного размещения становится более зрелым. Пользователи обращают внимание не только на цену, но и на репутацию объекта, чистоту и удобство расположения. Это формирует спрос на прозрачные описания, качественные фотографии и честные отзывы. Для арендодателей это сигнал о том, как важно давать максимум информации, чтобы пользователь мог принять взвешенное решение», — отмечает Рауль Салахов, руководитель по развитию сервисов для арендодателей в "Авито Путешествиях".

Онлайн-реклама в той или иной степени влияет на выбор направлений у 24% опрошенных пермяков. Для 3% респондентов это один из ключевых факторов, ещё 7% учитывают рекламные предложения наряду с другими параметрами, а 14% ориентируются на них время от времени. При этом 18% предпочитают выбирать направления самостоятельно, не опираясь на рекламу.

Самыми мотивирующими предложениями для планирования путешествий стали бесплатные бонусы — их отметили 19% участников опроса. Далее следуют дешёвые билеты на транспорт (14%), пакетные предложения «дорога+жильё» со скидкой, скидки на проживание и «горящие» туры (по 13% соответственно), а также программы лояльности и кэшбэк (7%).

О выгодных предложениях пермяки чаще всего узнают из рекомендаций друзей, коллег и родственников — так ответили 23% участников исследования. Рекламу на сайтах с объявлениями и на маркетплейсах отметили 10% респондентов, столько же обращают внимание на рекламу в поисковых системах. Ещё 9% ориентируются на предложения у блогеров, 7% — на телевизионную рекламу, 5% — на рекламу в социальных сетях.









