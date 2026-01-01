За сутки в Пермском крае ликвидировано 13 пожаров
За истекшие сутки, 22 февраля 2026 года, на территории Пермского края подразделениями МЧС ликвидировано 13 пожаров. По два возгорания зафиксировано в Чусовском и Пермском муниципальных округах, по одному — в Перми, а также в Горнозаводском, Соликамском, Краснокамском, Чердынском, Карагайском, Нытвенском, Гайнском и Осинском муниципальных округах.
Жертв среди населения удалось избежать, однако в результате одного из происшествий один человек получил травмы. В целях стабилизации пожароопасной обстановки 22 февраля на территории края провели профилактические мероприятия 200 групп в составе 469 человек. В ходе работы осуществлено 1785 подворовых обходов, проинструктировано о мерах пожарной безопасности 3416 граждан, распространено 2610 памяток и листовок.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает жителям и гостям региона: при обнаружении признаков пожара необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам экстренных служб «01», «101» или «112».
