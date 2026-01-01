За сутки в Пермском крае ликвидировано 13 пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За истекшие сутки, 22 февраля 2026 года, на территории Пермского края подразделениями МЧС ликвидировано 13 пожаров. По два возгорания зафиксировано в Чусовском и Пермском муниципальных округах, по одному — в Перми, а также в Горнозаводском, Соликамском, Краснокамском, Чердынском, Карагайском, Нытвенском, Гайнском и Осинском муниципальных округах.

Жертв среди населения удалось избежать, однако в результате одного из происшествий один человек получил травмы. В целях стабилизации пожароопасной обстановки 22 февраля на территории края провели профилактические мероприятия 200 групп в составе 469 человек. В ходе работы осуществлено 1785 подворовых обходов, проинструктировано о мерах пожарной безопасности 3416 граждан, распространено 2610 памяток и листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает жителям и гостям региона: при обнаружении признаков пожара необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам экстренных служб «01», «101» или «112».

