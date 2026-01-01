На два часа задерживается вылет самолёта из Перми в Казань Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На два часа задерживается вылет самолёта из Перми в Казань. Это следует из данных онлайн-табло пермского аэропорта.

Так, рейс ЮВ 542 авиакомпании «ЮВТ АЭРО» должен был вылететь из краевой столицы в 22:30 по местному времени. Сейчас же, согласно расписанию, расчётное время вылета — 00:40.

О причинах задержки рейса не сообщается. Однако утром в понедельник, 23 февраля, в казанском аэропорту вводились ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за беспилотной опасности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.