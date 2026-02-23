Транспортная прокуратура проводит проверку из-за схода с рельсов поезда в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Уральская транспортная прокуратура

Пермская транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода трёх вагонов грузового поезда на станции Пермь Сортировочная Свердловской железной дороги. Инцидент произошёл в ночное время 23 февраля 2026 года.

По предварительным данным, сход вагонов произошёл без опрокидывания. В результате происшествия никто не пострадал. На месте инцидента ведутся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В рамках проверки специалисты оценят соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.