В ДТП в Прикамье пострадали мужчина и подросток

Поисково-спасательная служба Кунгурского МО

22 февраля 2026 года в 12:39 на телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на 78-м километре трассы Р-243. По данным оперативного дежурного ЕДДС, произошло столкновение автомобилей Lada Priora и Mitsubishi.

На место выехала группа оперативного реагирования спасателей. По прибытии специалисты провели стабилизацию транспортных средств и их пожаробезопасную обработку. Из деформированного салона Lada Priora спасатели извлекли мужчину и оказали первую помощь пострадавшим до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В результате ДТП травмы получили два человека: мужчина 1957 г.р. и мальчик 2013 г.р. Пострадавшие были переданы медикам для дальнейшего оказания помощи и госпитализации.





