В Перми объявили конкурс еще на два автобусных маршрута

Администрация Перми

В Перми объявлен конкурс на обслуживание автобусных маршрутов № 12 и 54 стоимостью более 1 млрд руб. Соответствующая информация появилась на госзакупках.

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило конкурс на право обслуживания двух городских автобусных маршрутов: № 12 «ДК им. Гагарина — Пермский завод силикатных панелей» и № 54 «Ул. Мильчакова — Пермь-II — М/р Хмели». Соответствующее уведомление размещено на портале госзакупок 18 февраля 2026 года.

Начальная цена контракта составляет 1,093 млрд руб. Срок подачи заявок — до 10 марта 2026 года. Согласно техническому заданию, перевозки на данных маршрутах должны осуществляться автобусами большого класса. Контракт будет действовать до 31 декабря 2031 года.

Напомним, большинство контрактов на обслуживание автобусных маршрутов Перми истекло в 2025 году. Для определения новых перевозчиков были проведены конкурсные процедуры по 27 маршрутам, на которые приходится 62% объёма пассажирских перевозок. По итогам торгов распределены ключевые направления: наибольшее количество маршрутов закреплено за МУП «Пермгорэлектротранс» и пермским ООО «Дизель». Крупным участником рынка стало также аффилированное группе ГАЗ ООО «Ярославская транспортная компания-2».

В настоящее время на городских линиях работает 658 автобусов различной вместимости. Благодаря результатам конкурсных процедур на маршруты вышли 442 новых транспортных средства, в том числе автобусы особо большого класса.





