В пермском TЦ «Семь пятниц» продаётся помещение за 127 млн рублей Площадь объекта составляет 1253 кв. м Поделиться Твитнуть

ТЦ «Семь пятниц»

yandex.ru

В пермском TЦ «Семь пятниц» продаётся помещение за 127 млн руб. Соответствующая информация появилась на одном из популярных сервисов объявлений.

В объявлении уточняется, что торговое помещение находится на втором этаже, площадь объекта составляет 1253 кв. м.

«Pядом находится caмый крупный трaнcпoртно-перeсадочный узел Пеpми — «Цeнтрaльный pынок» и Автoвокзал. Помещeниe сдано в дoлгоcpочную аренду до 2033 г. крупной федеральной сети», — говорится в сообщении.

Арендатор находится на данной площади уже более 10 лет, уточняет автор объявления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.