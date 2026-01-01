В пермском TЦ «Семь пятниц» продаётся помещение за 127 млн рублей
Площадь объекта составляет 1253 кв. м
В пермском TЦ «Семь пятниц» продаётся помещение за 127 млн руб. Соответствующая информация появилась на одном из популярных сервисов объявлений.
В объявлении уточняется, что торговое помещение находится на втором этаже, площадь объекта составляет 1253 кв. м.
«Pядом находится caмый крупный трaнcпoртно-перeсадочный узел Пеpми — «Цeнтрaльный pынок» и Автoвокзал. Помещeниe сдано в дoлгоcpочную аренду до 2033 г. крупной федеральной сети», — говорится в сообщении.
Арендатор находится на данной площади уже более 10 лет, уточняет автор объявления.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.