В Перми с начала года устранено более 500 незаконных граффити

Константин Долгановский

За первую половину февраля 2026 года в Перми выявлено 209 фактов незаконного нанесения граффити, устранено 332 изображения, часть из которых была зафиксирована ранее. С начала года на территории города обнаружено порядка 900 несанкционированных рисунков, свыше 500 из них уже ликвидировано.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Свердловском районе: здесь выявлено 43 незаконных изображения, устранено 54. В Дзержинском районе обнаружено 41 граффити, ликвидировано 49. В Мотовилихинском районе выявлено 34 рисунка, устранено 64. В Кировском районе — 33 выявлено, 55 устранено. В Ленинском районе обнаружено 23 изображения, ликвидировано — 38. В Орджоникидзевском районе — 10 выявлено и 25 устранено. В Индустриальном районе зафиксировано 17 фактов нанесения граффити, устранено — 14.

Незаконные изображения в основном размещаются на фасадах жилых и административных зданий, трансформаторных подстанциях, опорах освещения, заборах и гаражных боксах.

Напоминаем, размещение любых изображений на фасадах зданий и сооружений допускается только в специально отведённых местах и с согласия собственника объекта. За нанесение надписей и графических рисунков в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность: штраф для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб. Аналогичные санкции применяются и за несвоевременное устранение незаконных изображений.

С 1 января 2024 года в Перми действует программа материального поощрения граждан, сообщающих о вандалах. За информацию, способствующую установлению личностей граффитистов, или за предоставление фото- и видеофиксации момента правонарушения информатору выплачивается вознаграждение 15 тыс. руб. Обратиться за выплатой можно в контрольный департамент администрации Перми (ул. Ленина, 23, тел. 212-46-21). Рассмотрение обращений и принятие решений о выплатах осуществляет специальная комиссия на ежеквартальной основе.

