Самолёт из Сочи в Пермь прибудет с задержкой почти на пять часов
Самолёт из Сочи в Пермь прибудет с задержкой почти на пять часов. Такие данные следуют из онлайн-табло аэропорта Большое Савино.
Так, изначально планировалось, что рейс ДР 365 авиакомпании «Победа» приземлится в краевой столице в 05:15 по местному времени. Однако сейчас расчётное время посадки борта — 09:53, следует из расписания.
Напомним, ранее сообщалось, что в Пермском крае ввели режим беспилотной опасности. Он действует с 01:00 23 февраля.
