В Прикамье суд вынес приговор по делу о массовом отравлении 

Константин Долгановский

Кунгурский городской суд 20 февраля 2026 года вынес приговор по уголовному делу о массовом отравлении людей, причиной которого стало некачественное куриное филе. Индивидуальный предприниматель, чья продукция привела к вспышке инфекции, признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и приговорен к штрафу 640 тыс. руб.

В ходе судебного разбирательства установлено, что предприниматель приобрел партию куриного филе без необходимых сопроводительных документов. Лабораторные исследования подтвердили: именно это сырье стало источником заражения — в нем были обнаружены бактерии сальмонеллы и кишечной палочки. Употребление продукции, изготовленной из инфицированного мяса, привело к массовому отравлению посетителей.

Пострадавшие заявили иски о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил эти требования, присудив выплаты от 25 до 100 тыс. руб. каждому истцу — в зависимости от степени вреда здоровью и индивидуальных обстоятельств дела.

При вынесении приговора суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств, а также наличие смягчающих факторов. Арест на имущество осужденного сохранен до полного исполнения приговора в части удовлетворения гражданских исков.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

