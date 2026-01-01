Пермь вошла в число лидеров по росту предложения долгосрочной аренды жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь показала один из самых высоких темпов роста предложения на рынке долгосрочной аренды жилья среди российских городов-миллионников: по данным «Авито Недвижимости», в январе 2026 года количество доступных объектов в городе выросло на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость аренды квартиры в Перми составила 30 тыс. руб. в месяц, что на 5% ниже показателя годичной давности.

Детализация по типам жилья в Перми выглядит следующим образом: аренда студии обходится в среднем в 26 тыс. руб. в месяц, однокомнатной квартиры — в 27 тыс., двухкомнатной — в 35 тыс., трехкомнатной — в 45 тыс. руб. Среди городов-миллионников наиболее доступная аренда в январе была зафиксирована в Воронеже (25 300 руб.), Челябинске (25 600 руб.), Краснодаре (27 560 руб.), Волгограде (28 тыс. руб.) и Омске (28 300 руб.).

В целом по России предложение объектов для долгосрочной аренды растёт почти во всех миллионниках, за исключением Москвы и Краснодара. Наиболее существенное увеличение выбора, помимо Перми, зафиксировано в Екатеринбурге (+86%), Омске (+37%), Ростове-на-Дону (+33%) и Челябинске (+32%). Незначительное снижение предложения отмечено только в столичном регионе (-3%).

Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в России в январе 2026 года составила 34 900 руб. в месяц — на 1% меньше, чем в январе 2025 года. Наиболее заметно цены снизились в Челябинске (-9%), Ростове-на-Дону, Краснодаре и Москве (по -8%), а также в Перми (-5%).

Интерес к долгосрочной аренде в целом по стране сократился, однако в Перми спрос вырос на 6%, в Екатеринбурге — на 9%. Пользователи платформы чаще всего ищут однокомнатные квартиры (56%), двухкомнатные (34%) и студии (20%).

«На фоне улучшения условий по рыночной ипотеке в столице постепенно начинается переток спроса из долгосрочной аренды в продажу. Москвичи активнее ищут возможности улучшить жилищные условия через покупку жилья на первичном и вторичном рынке, чем с помощью долгосрочной аренды. Подобная тенденция наблюдается и среди арендодателей: в целом по стране часть из них возвращается к идее продать свое жилье. Тем не менее, во многих городах-миллионниках год к году число доступных для долгосрочной аренды квартир продолжает расти, а в отдельных мегаполисах, к примеру в Екатеринбурге, увеличивается и спрос. Объекты достаточно быстро находят арендаторов, а хорошие варианты по цене и местоположению сдаются в диапазоне нескольких часов. Средний срок экспозиции на платформе в январе 2026 года составляет около недели», — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Эксперты отмечают, что, несмотря на коррекцию цен и региональные различия, рынок долгосрочной аренды сохраняет активность: качественные лоты по адекватной стоимости находят арендаторов в течение нескольких часов, а средний срок размещения объявления до сделки составляет около недели.

