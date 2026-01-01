Жители Перми планируют потратить на подарки к 8 Марта в среднем 4500 рублей Мужчины закладывают на подарки почти на 50% больше, чем женщины Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики платформы «Авито» провели опрос среди жителей Перми, чтобы выяснить, как они планируют отмечать Международный женский день, где будут приобретать подарки и какой бюджет закладывают на праздничные покупки. Результаты показали: для большинства пермяков это прежде всего семейный праздник, а средний чек на презент составляет около 4500 руб.

Согласно данным исследования, 45% опрошенных проведут 8 Марта в кругу родных, еще 18% сосредоточатся на поздравлениях близких и вручении подарков. Каждая шестая женщина (17%) намерена посвятить день себе — отдохнуть, заняться хобби или саморазвитием. 15% респондентов запланировали романтический вечер или поездку со второй половинкой, а 10% воспользуются длинными выходными для путешествия или отдыха за городом.

Подходы к выбору подарка различаются: 43% участников опроса признались, что обычно импровизируют. 26% советуются непосредственно с получателем подарка, 7% — с его друзьями или близкими. 4% ориентируются на вишлисты, а 6% предпочитают дарить деньги.

Что касается бюджета, мужчины закладывают на подарки почти на 50% больше, чем женщины. При этом более половины респондентов (57%) планируют уложиться в 3 тыс. руб. на один презент. 14% готовы потратить от 3 до 5 тыс. руб., 23% — от 5 до 10 тыс. руб., и лишь 5% не ограничивают себя суммой свыше 10 тыс. руб.

Весенние распродажи традиционно стимулируют спрос, и большинство пермяков отдают предпочтение онлайн-платформам для покупок (34%). Почти каждый третий (32%) отправится за подарками в торговые центры и гипермаркеты, еще 29% выберут специализированные магазины — косметики, парфюмерии, ювелирных изделий или электроники.

Исследование подчеркивает, что, несмотря на коммерциализацию праздника, для жителей Перми 8 Марта остается поводом уделить время близким, а в ряде случаев — позаботиться о собственном комфорте и отдыхе.

