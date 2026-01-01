Пермский ХК «Молот» выиграл матч в Пензе Хоккеисты «Дизеля» уступили пермякам со счётом 1:4 Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ХК "Молот"

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермская хоккейная дружина «Молот» одержала победу на выезде над командой «Дизель» из Пензы. Итоговый счёт встречи составил 1:4 в пользу гостей.

Отличились в составе победителей игроки Игорь Зенчиков и Даниил Тесанов. Последний отметился заброшенной шайбой на заключительных секундах матча, поразив пустые ворота соперника.

«В упорной борьбе добываем важнейшие два очка. Поздравляем всех с победой и благодарим за поддержку!», — сообщается в телеграм-канале пермского хоккейного клуба.

Следующим испытанием для «Молота» станет поездка в Саратов, где 24 февраля состоится поединок с местным клубом «Кристалл».

