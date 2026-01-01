В Перми четыре человека пострадали из-за нарушений пожарной безопасности Троих пострадавших отвезли в больницу Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Свердловском районе Перми 21 февраля четверо человек пострадали в результате пожара, возникшего в гаражном боксе площадью 15 кв. м. Причина возгорания связана с неправильным обращением гражданина с газовым оборудованием.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, все они получили ожоги разной степени тяжести. Троих пострадавших госпитализировали.

Сейчас по факту возгорания проводится проверка. Специалисты МЧС устанавливают все обстоятельства происшествия.

В связи с происшествием в МЧС по региону настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности. В частности, нельзя использовать неисправные газовые приборы. Важно регулярно проводить техническое обслуживание оборудования и не оставлять включенным газовое оборудование без присмотра. Это поможет избежать случайных возгораний.

Кроме того, газовые баллоны объёмом более 5 л нужно хранить снаружи здания, предпочтительно — в проветриваемых шкафах или под защитными кожухами.

