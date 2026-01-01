Из Перми с опозданием на несколько часов вылетят два рейса С задержкой отправятся самолёты в Москву и Шарм-эль-Шейх Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорту Большое Савино 22 февраля произошли значительные задержки рейсов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, несколько вылет самолётов в Шарм-эль-Шейх и Москву отложены на несколько часов.

Наиболее заметная задержка касается рейса FV5969 авиакомпании «Россия» из Перми в Шарм-эль-Шейх. Первоначально отправление было запланировано на 17:00, однако теперь расчётное время вылета в 22:20. То есть пассажиры вынуждены ждать почти шесть часов. Перелёт выполнит самолёт Boeing-737.

Скриншот онлайн-табло аэропорта Большое Савино

Изменился график отправления и другого рейса — SU1769 авиакомпании «Аэрофлот», следующего из Перми в московский аэропорт Шереметьево. Полёт изначально ожидался в 20:20, но в итоге откладывается до 21:50.

Помимо этого, сегодня с опозданием из Перми вылетели самолёты до Сочи и Санкт-Петербурга.

