Жители Пермского края стали активнее возвращать долги В 2025 году они добровольно погасили 3,7 млрд рублей

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Пермскому краю, в 2025 году физические и юридические лица региона добровольно погасили около 3 млрд 700 млн руб. долгов по судебным актам. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 40%.

Общая сумма исполнительных производств составила более 144 млрд руб., а число производств превысило 2,98 млн руб. За нарушение сроков выплаты гражданам были назначены дополнительные санкции на сумму около 988 млн руб., что на 20% больше, чем в прошлом году.

В ведомстве напомнили, что уклонение от оплаты ведёт к серьёзным последствиям, таким как штрафы, арест банковских счетов, конфискация имущества, административная ответственность и запрет выезда за рубеж.

В Управлении ФССП по региону подчеркнули, что большинство россиян начали серьёзнее относиться к своим финансовым обязательствам, осознавая негативные последствия просрочки платежей.

Среди мер давления, которые используют приставы, наиболее распространенными являются арест личного имущества и транспортных средств, а также ограничения на передвижение внутри страны и заграничные поездки.

