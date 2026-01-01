В Прикамье простятся сразу с двумя бойцами СВО из Очёрского округа Сергей Торсунов и Александр Каменских погибли ещё в 2024 году Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского муниципального округа

Во время спецоперации на территории Украины погибли двое военнослужащих из Очёрского округа Пермского края — Сергей Торсунов и Александр Каменских. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации на официальной странице в соцсетях.

Сергей Торсунов родился в д. Осиновка. После окончания школы переехал в Очёр, где трудился на пилораме. Его увлечением была рыбалка, а близкие вспоминают его как доброго и отзывчивого человека.

Александр Каменских вырос в приёмной семье после потери родителей. Получив образование, начал работать кузнецом на заводе, создал собственную семью и воспитывал двоих детей.

Оба добровольно вступили в ряды военнослужащих. Сергей Торсунов погиб 15 июня 2024 года, а Александр Каменских — 10 августа того же года.

Александр Каменских посмертно награждён Орденом мужества за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Прощание с бойцами пройдёт 24 февраля в Центральном Доме культуры Очёра.

