Пермский лыжник-олимпиец пришёл пятым в масс-старте на 50 км

Министерство спорта Пермского края

Российский лыжник из Перми Савелий Коростелёв завершил выступление на Олимпиаде-2026. 21 февраля он занял пятое место в классическом масс-старте на 50 км.

Специалисты оценивают его выступление как очень достойное: ранее, 8 февраля, он занял четвёртое место в скиатлоне. В обоих случаях Савелий уступил первенство фаворитам международного лыжного спорта — норвежским спортсменам.

«Золото» в масс-старте получил норвежский лыжник Йоханнес Клэбо. Он преодолел дистанцию за 2 часа, 7 минут, 7,1 секунды и стал 11-кратным олимпийским чемпионом. Интересно, что тот же Клэбо был первым и в скиатлоне. Второе и третье место в гонке на 50 км заняли его соотечественники — Мартин Нюэнгет (+17,5) и Эмиль Иверсен (+46,2).

Савелий Коростелёв всё время шёл четвёртым, и лишь на последнем круге его обогнал француз Шелли.

