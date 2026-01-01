Руководитель Следственного комитета России требует доклад о нарушении жилищных прав в Перми Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал от коллег из Пермского края доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Перми.

Дело возбуждено после публикации в интернете. Жильцы многоквартирного дома на улице Серединной жалуются на бедственные условия проживания. Здание 1956 года постройки не первый год в непригодном состоянии: в стенах образовались многочисленные трещины, отсутствует отопление, газо- и водоснабжение. В 2021 году дом был признан аварийным, однако сроки расселения установлены не ранее 2030 года. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.

21 февраля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.