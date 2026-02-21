На трассе Пермь—Екатеринбург произошло массовое ДТП Федеральная трасса перекрыта Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что 21 февраля 2026 года на 258-м километре федеральной автодороги Пермь—Екатеринбург в Нижнесергинском районе произошло массовое столкновение транспортных средств. По предварительным данным, столкнулись шесть грузовых автомашин и одна легковая.

В связи с аварией движение транспорта в направлении Перми временно ограничено, на месте работают экипажи ДПС. Объезд перекрытого участка возможен на 265-м километре через п. Киргишаны, далее в направлении п. Бисерть с выездом на 258-й километр автодороги Пермь—Екатеринбург.

Пострадавших в аварии нет.

Сотрудники Госавтоинспекции на месте обеспечивают безопасность дорожного движения, устанавливают обстоятельства дорожного происшествия.

Upd: В 13.30 движение было восстановлено.

