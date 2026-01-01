Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдёт музыкальный фестиваль Леонида Десятникова Юбилей композитора отметят в частной филармонии «Триумф» Поделиться Твитнуть

Леонид Десятников. Фото: Частная филармония "Триумф"

Концертный сезон 2025/26 в частной филармонии «Триумф» завершится фестивалем, посвященным крупнейшему российскому композитору современности Леониду Аркадьевичу Десятникову, который в 2025 году отметил 70-летие. В программе — лекция, кино и несколько камерных концертов.

Музыка Десятникова в Перми звучит регулярно. В разные годы здесь исполнялись «Зима священная 1949» и «Возвращение», «По канве Астора» и Hommage à Astor Piazzolla, Du côté de chez Swan и «Песни советских композиторов», цикл «Буковинские песни», «Путешествие Лисы на Северо-Запад» и другие опусы. Многие произведения прозвучали в программах Дягилевского фестиваля, а ранее, на одном из фестивалей «Дягилевские сезоны: Пермь — Петербург — Париж» труппа Большого театра показала в Перми балет Десятникова «Русские сезоны» в постановке Алексея Ратманского.

На один из юбилеев Сергея Дягилева Десятников написал эссе о великом антрепренёре, которое было опубликовано в «Новом компаньоне».

Фестиваль в «Триумфе» откроется 22 марта. Первым событием станет лекция «Каталог Десятникова» (12+), которую прочитает композитор и сооснователь нотного издательства «Невма» Элина Андрианова. В этот же день состоится встреча киноклуба «Кино, вино и домино» (18+), в рамках которой будет показан фильм с музыкой Десятникова.

Камерные концерты с музыкой Леонида Десятникова (12+) запланированы на 25 марта, 27 апреля и 4 июня. Концертные программы составлены как из знакомых пермскому слушателю сочинений, среди которых «Эскизы к закату», музыка из к/ф «Москва», «Любовь и жизнь поэта» и др., так и из раритетных и редко исполняемых миниатюр, например, вокально-инструментальные циклы «Идиш», «Три песни на стихи Дж. Чиарди», «Альбом для Айлики». Зрители фестиваля получат возможность услышать музыку в исполнении «главного пианиста Десятникова» Алексея Гориболя, солиста УралОперы Фёдора Шинкевича, артистов Уральского академического филармонического оркестра (Екатеринбург), солиста Нижегородского театра оперы и балета Сергея Година, мультижанровой певицы Алисы Тен, а также артистов Пермского театра оперы и балета.

