В Пермском крае отменили режим «Ковёр»

Активно в Пермском крае сегодня используют беспилотники в МЧС.

МЧС России по Пермскому краю

В субботу, 21 февраля, в 07:05 по местному времени в Перми отменили режим «Ковёр». Об этом сообщает РСЧС.

«Отмена режима «Ковёр» в Пермском крае. Телефон экстренных служб — 112», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь с 20 на 21 февраля, около 01:30 по местному времени, в регионе ввели режим беспилотной опасности. Следом был введён режим «Ковёр» радиусом 100 км. Кроме этого, в аэропорту Перми ввели ограничения на прилёт и вылет бортов.

