В Пермском крае ввели режим «Ковёр» Поделиться Твитнуть

В ночь с 20 на 21 февраля, около 01:50 по местному времени, в Перми ввели режим «Ковёр» радиусом 100 км. Об этом сообщает ГУ МЧС России.

«В Перми введён режим «Ковёр» радиусом 100 км. Телефон экстренных служб — 112», — говорится в сообщении.

Напомним, что в регионе действует режим беспилотной опасности. Также в аэропорту Перми ввели ограничение как на вылет, так и прилёт самолётов.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.