Стал известен график работы почты и МФЦ в Перми в февральские праздники Выходным днем станет 23 февраля

Фото: предоставлено Управлением федеральной почтовой связи в Пермском крае

В связи с празднованием Дня защитника Отечества в Пермском крае изменится график работы почтовых отделений и офисов многофункциональных центров (МФЦ).

В частности, 22 февраля рабочий день почтовых отделений сократится на один час, а 23 февраля станет выходным днём для всех офисов Почты в регионе. Их работа в прежнем режиме возобновится на следующий день, 24 февраля.

Как пояснили в пресс-службе Управления почтовой связи Пермского края, несмотря на изменения в графике работы, доставка пенсий и соцвыплат будет осуществляться в обычном режиме. Почтальоны доставят выплаты в соответствии с графиком, согласованным с региональным отделением Соцфонда России.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте Почти или в мобильном приложении компании.

Что касается МФЦ, то на следующей неделе офисы «Мои документы» в регионе, то на следующей будут работать по особому режиму. Изменения связаны с празднованием Дня защитника Отечества.

Все МФЦ будут закрыты 23 февраля. При этом в субботу, 21 февраля, открыты будут только филиалы с шестидневной рабочей неделей.

С 24 февраля офисы «Мои документы» продолжат работу в штатном графике.

