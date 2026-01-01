В Перми вечером 20 февраля пробки достигли девяти баллов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вечером 20 февраля пробки достигли девяти баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».





Согласно данным сервиса, наиболее сложная дорожная ситуация на улицах Пушкина, Ленина, Куйбышева, Пермская, Чкалова, Героев Хасана. Также пробки фиксируются на Комсомольском проспекте, улицах Мира, Уральская, Крупской, Лебедева.





По информации городского департамента транспорта, сейчас автобусы и трамваи отстают от расписания на 15 минут и более.

