В Пермском крае выросла годовая инфляция Повлияла, в том числе, погода

Годовая инфляция в Пермском крае в январе ускорилась до 7,4% после 6,7% в декабре. В основном это было связано с временными факторами: повышением НДС и утильсбора на автомобили, а также аномальными морозами в регионе. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

Так, в связи с холодным и снежным январем выросли затраты тепличных хозяйств на отопление и освещение. Как следствие, подорожали овощи, сильнее всего — огурцы и помидоры. При этом стали дешевле молочная продукция и сыры. Это связано с ростом производства в стране молока, а также с уменьшением его потребления и конкуренцией отечественных производителей с импортными товарами.

Подорожание импортных и отечественных автомобилей связано с индексацией утилизационного сбора. Дефицит на рынке комплектующих привел к росту цен на компьютерную технику. Турпутевки в страны Юго-Восточной Азии подорожали из-за повышенного спроса.

В целом по стране инфляция составила 6%. По прогнозу, в 2026 году она снизится до 4,5-5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

