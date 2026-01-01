Прикамский «Метафракс» в 2025 году нарастил выручку и чистую прибыль Прибыль выросла в 22 раза Поделиться Твитнуть

ПАО «Метафракс Кемикалс» представило финансовую отчётность за 2025 год. Выручка компании увеличилась с 33,2 млрд руб. в 2024 году до 37,5 млрд руб. в 2025-м (+13%), а чистая прибыль — с 272 млн руб. до 6,1 млрд руб. (более чем в 22 раза). Документ размещён на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Доля экспорта в объёме продаж готовой продукции составила в 2025 году 41,47%. Выручка от экспорта превысила 14,9 млрд руб., что на 19% больше по сравнению с 2024 годом. Себестоимость реализованной продукции за 2025 год достигла 25,4 млрд руб. (116% к периоду 2024 года).

ПАО «Метафракс Кемикалс» (97% акций владеет химический холдинг «Росхим») — химическое предприятие по производству метанола и его глубокой переработке, одно из крупнейших предприятий в Пермском крае и РФ. Расположено в Губахе. Выпускает метанол, формалин, карбамидоформальдегидный концентрат, синтетические смолы, пентаэритрит, параформ, формиат натрия, уротропин, аммиак, карбамид, меламин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.