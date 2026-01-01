Средняя загрузка отеля Radisson в Перми составила 70% Чаще всего номера бронируют жители Перми, Екатеринбурга и Москвы Поделиться Твитнуть

По данным на начало 2026 года средняя загрузка отеля составляет 70% от доступного номерного фонда. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе Radisson Hotel Group.

«Структура гостевого потока в настоящее время характеризуется преобладанием делового сегмента. Остальную часть распределяют гости внутреннего туризма (включая жителей Пермского края и других регионов России). Наиболее устойчивый рост наблюдается в деловом сегменте, что связано с активизацией экономической деятельности в регионе и увеличением числа корпоративных мероприятий», — добавили в пресс-службе.

По данным бронирований, лидирующую позицию занимает Пермь — как источник локального спроса. Далее следуют города Уральского и Центрального федеральных округов: Екатеринбург, Москва, Челябинск и Санкт-Петербург. Такое распределение отражает как деловую активность между регионами, так и развитие транспортной доступности Пермского края.

На вопрос о том, планируется ли повышение цен на размещение из-за инфляции или же растущей конкуренции, в пресс-службе отметили, что отель мониторит картину рынка.

«Отель находится в постоянном мониторинге картины рынка, включая динамику спроса, уровень инфляции и ценовую политику конкурентов. Тарифная политика формируется гибко с учётом сезонности, категории номера и условий бронирования», — прокомментировали в Radisson Hotel Group.

Radisson Hotel Perm — пятизвёздочный отель под управлением международной гостиничной группы Radisson Hotel Group. В нём расположено 158 номеров различных категорий.



