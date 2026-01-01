Суд наказал ИП за продажу в Перми ветеринарных препаратов без лицензии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

17 февраля Арбитражный суд Пермского края признал предпринимателя А. Колобова виновным в реализации ветеринарных препаратов без лицензии и назначил наказание в виде штрафа. Суд также постановил уничтожить изъятые препараты. Об этом сообщили в региональном управление Россельхознадзора.

Именно в это ведомство 28 ноября прошлого года поступило сообщение о продаже ветеринарных препаратов без лицензии в зоомагазине Перми. Владельцем торговой точки оказался индивидуальный предприниматель А Колобов. 12 декабря была проведена контрольная закупка, в ходе которой выяснилось, что в магазине действительно реализовывалась нелицензионная продукция.

Все лекарства были изъяты из оборота и помещены на временное хранение. Материалы дела передали в суд.

