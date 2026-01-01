Инспекторы труда запретили пермякам уходить с работы 20 февраля на час раньше И напомнили о трёхдневных выходных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная инспекция труда в Пермском крае напомнила работодателям и сотрудникам о нюансах организации рабочего процесса в преддверии Дня защитника Отечества.

В соответствии со ст. 112 ТК РФ, 23 февраля официально признан государственным праздником и является выходным днём. В 2026 году этот праздничный день выпадает на понедельник, что при пятидневной рабочей неделе обеспечит работникам выходные с 21 по 23 февраля.

Особое внимание стоит уделить пятнице, предшествующей празднику, — 20 февраля. Эта дата не относится к предпраздничным, поэтому рабочий день не сокращается на час, как это обычно происходит накануне праздничных выходных.

«Гострудинспекция информирует, что, согласно ст. 113 ТК РФ, сотрудники могут быть привлечены к работе в выходные и праздничные дни только с их письменного согласия. Если работник соглашается выйти на работу в выходной день или в сам государственный праздник, ему должна быть начислена оплата не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). Это положение подтверждается постановлением Конституционного суда РФ от 28.06.2018 № 26-П, касающимся проверки конституционности ч. 1 ст. 153 ТК РФ. В качестве альтернативы двойной оплате работник может получить дополнительный день отдыха по своему желанию», — подчеркнул врио руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.

