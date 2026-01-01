В Перми задолженность по аренде земельных участков превысила 44 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: департамент земельных отношений администрации Перми

В Перми выявлены нарушения земельного законодательства на 56 земельных участках. Такие данные предоставила депутатам на комитете по инвестициям, управлению муниципальными ресурсами начальник департамента земельных отношений мэрии Лариса Пьянкова. Она выступила с докладом об исполнении Дорожной карты по проведению мероприятий в отношении правообладателей объектов недвижимости, не оформивших права на земельные участки по итогам 2025 года.

Пьянкова пояснила, что по состоянию на 31 декабря 2025 задолженность по аренде муниципальных земельных участков составила 44,6 млн руб.

Она уточнила, что из 56 земельных участков 16 были выделены под гаражно-строительные кооперативы, ещё 16 — это самовольно занятые земельные участки, которые находятся рядом с арендуемыми, а на 24 земельных участка собственники объектов недвижимости не оформили права.

Начисления по 56 земельным участкам составили 73,2 млн руб. На исполнении у судебных приставов сейчас находятся 25 исполнительных производств на сумму 21,9 млн руб.

