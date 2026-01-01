В 2025 году должники в Прикамье по решениям судов добровольно вернули 3,7 млрд рублей Решивших исполнить свои финансовые обязательства в срок стало больше на 40% Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФССП

В 2025 году Главное управление Федеральной службы судебных приставов занималось более чем 2,98 млн исполнительных производств на общую сумму свыше 144 млрд руб., об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП.

Добровольно была погашена задолженность по 250 тыс. исполнительных производств на сумму более 3,7 млрд руб. По сравнению с 2024 годом количество граждан, решивших исполнить свои финансовые обязательства вовремя, увеличилось на 40%, что позволило избежать применения принудительных мер.

За неисполнение судебных решений и актов уполномоченных органов граждане и организации были оштрафованы на 988 млн руб. Это на 20% больше по сравнению с предыдущим годом.

В ведомстве напоминают, что уклонение от выплаты задолженностей может привести к серьезным последствиям, таким как дополнительные финансовые санкции, списание средств с банковских счетов, арест имущества, привлечение к административной и уголовной ответственности, а также ограничение права выезда за границу.

