В МЧС Прикамья рассказали о правилах сжигания Масленицы И пригрозили нарушителям штрафами

Виктор Михалев

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, как безопасно сжечь чучело Масленицы. Такой ритуал проводится в Прощёное воскресенье, которое нынче выпадает на 22 февраля.

Организаторам действа следует соблюсти дистанцию: минимум 50 м от зданий, 100 м от хвойных деревьев и 30 м от лиственных. Нужно убедиться, что вокруг костра на расстоянии 10 м не будет горючих материалов. Запрещено разводить костёр при ветре. По завершении сжигания нужно засыпать костёр землёй, песком или залить водой.

Важно помнить: нарушение правил пожарной безопасности влечёт серьёзные финансовые последствия. Для граждан штраф составит от 5 до 15 тыс.руб., для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 40 до 60 тыс. руб., а для организаций — от 300 до 400 тыс. руб. Если в результате пожара пострадают люди, суммы штрафов увеличатся.

