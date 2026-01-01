Суд вернул медикам в Пермском крае специальную соцвыплату Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Соликамский городской прокурор через суд отстоял права медиков. Прокуратура Соликамска провела проверку по коллективному обращению врачей, которые сообщили о нарушении своих трудовых прав. Выявлено, что сотрудники ГБУЗ ПК «ГБ г. Соликамск», предоставляющие специализированную медицинскую помощь в стационаре, не получают положенную им по закону специальную социальную выплату.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, для защиты интересов 173 работников стационара Соликамский городской прокурор обратился в суд с иском о признании за ними права на эту выплату. Суд удовлетворил требования прокурора.

В ведомстве уточнили, что решение пока не вступило в законную силу.

