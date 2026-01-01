За 19 февраля в Пермском крае потушено шесть пожаров Один человек погиб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 19 февраля, на территории Пермского края было потушено шесть пожаров. Два из них произошли в Перми, по одному — в Березниках, Добрянке, Чайковском и Чусовом. В результате происшествий погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар с гибелью человека произошёл в Перми на ш. Космонавтов. Вызов о пожаре в квартире многоквартирного дома поступил в МЧС в 13 часов 08 минут. При тушении было найдено тело. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Для предотвращения новых пожаров 19 февраля на территории края работали 289 профилактических групп, состоящих из 636 человек. Они провели 3239 обходов жилых районов, провели инструктаж по пожарной безопасности для 4,8 тыс. человек, распространили 3903 памятки о мерах безопасности.

Главное управление МЧС России по региону напоминает: при обнаружении признаков пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам «01», «101» или «112».

