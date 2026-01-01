В Прикамье на зарплату нянь для тяжелобольных детей направили 40 млн рублей За три года работы службы помощь получили 173 ребёнка Поделиться Твитнуть

В Пермском крае запущена программа профессионального ухода за детьми с тяжелыми заболеваниями. Инициатива, реализованная минсоцем Прикамья совместно с фондом «Дедморозим», за последний три года предоставила более 126 тыс. часов помощи от квалифицированных нянь. На это было выделено около 30 млн руб. Поддержку получили 173 ребёнка.

Многие из детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, неспособны самостоятельно говорить, принимать пищу, передвигаться и дышать.

Как рассказали в «Дедморозим», няни из Службы заботы не только берут на себя часть обязанностей по уходу, но и обучают родителей безопасным и развивающим методикам взаимодействия с ребёнком, предоставляя им возможность для отдыха. Основная часть расходов на эту услугу покрывается краевым бюджетом в виде субсидий от минсоца региона.

По словам министра труда и социального развития Пермского края Павла Фокина, существование семьи с тяжёлобольным ребёнком во многом зависит от ежедневного ухода. Услуги нянь стали существенной поддержкой для родителей, способствуя сохранению детей в семьях. Эти профессионалы обеспечивают необходимый уход детям и помогают родителям находить время для личных нужд, работы и быта.

Финансирование программы также пополняется за счёт пожертвований жителей Перми. Благодаря этой поддержке фонд «Дедморозим» привлек свыше 10 млн руб., что позволило нанять более сотни специалистов по уходу, обучить их и организовать работу в семьях.

Как отметила координатор Службы заботы Елена Тиунова, помощь нянь неоднократно давала родителям возможность испытать личное счастье.

«Одна из мам впервые за долгие годы смогла поехать в отпуск, другая — не пропустила свадьбу старшего сына, которая проходила в соседнем городе, а третья — сыграла собственную», — рассказала Елена Тиунова.

