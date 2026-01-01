Учредитель общероссийской организации может реализовать в Перми проект парка В Прикамье зарегистрировано ООО «Мулянка парк» Поделиться Твитнуть

Фото: wirestock / ru.freepik.com

Развитием парка в Перми может заняться столичная компания. В начале февраля в столице Прикамья московское АО «Парковые технологии» зарегистрировало ООО «Мулянка парк». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности организации является организация отдыха и развлечений. Директор — ижевский предприниматель Сергей Новиков.

АО «Парковые технологии» возглавляет Алексей Орлов — соучредитель Общероссийской общественной организации «Парки России», владелец ещё четырёх ООО, которые зарегистрированы в Ижевске: «Тематические парки», «Клуб лидеров», «Парки. Ессентуки» и «Парксофт-Интертаймент».

Первым на информацию о новом юрлице обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». В пресс-службе компании изданию сообщили, что будут готовы прокомментировать сведения позже. Известно, что организация «Парки России» занимается созданием, развитием, сохранением и благоустройством парков и общественных пространств в стране, имеет 54 региональных отделения, в том числе в Пермском крае.

