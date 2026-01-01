В Пермском крае снят режим «Беспилотной опасности» В соседних с Прикамьем регионах были зафиксированы БПЛА Поделиться Твитнуть

Как сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности в 11:10 20 февраля, в Пермском крае снят режим «Беспилотной опасности». Он был объявлен в пятницу около 7 утра.

Как сообщает минобороны, в ночь на 20 февраля Украина попыталась ударить по регионам России 149-ю беспилотными летательными аппаратами. Атаке подверглись пять регионов страны — Брянская, Ростовская и Белгородская области, а также Республика Крым и Краснодарский край. Утром в соседних с Прикамьем регионах были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Режим «Беспилотная опасность» вводился в Татарстане, Чувашии, Мордовии, Самарской и Ульяновской областях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.