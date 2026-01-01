«Т Плюс» в 2025 году обеспечила теплом новые поликлиники, школу, ледовую арену и бассейн в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подвёл итоги подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения в 2025 году. Суммарная подключённая тепловая нагрузка составила 70 Гкал/ч, что на 15% превышает показатель предыдущего года.

«В Пермском крае сформирована прозрачная и эффективная система взаимоотношений с застройщиками. Мы выстроили чёткий процесс контроля за каждым этапом технологического присоединения — от выдачи технических условий до фактической подачи теплоносителя. Это позволяет нам синхронизировать ввод нового жилья и соцобъектов с развитием теплосетевой инфраструктуры и гарантировать надёжное теплоснабжение для тысяч жителей региона», — прокомментировал итоги года заместитель директора Пермского филиала ПАО «Т Плюс» по коммерции и развитию Алексей Мартьянов.

В фокусе внимания энергетиков в прошедшем году находились социально значимые и инфраструктурные объекты, обеспечивающие развитие городской среды и качество жизни в регионе.

Среди ключевых подключённых объектов:

— Здравоохранение: новые поликлиники в микрорайонах Молодёжный, Гайва и деревне Кондратово, детская поликлиника в Мотовилихинском районе, поликлинический фтизиопульмонологический корпус в Индустриальном районе, а также новое здание Главного бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю.

— Спорт и активный отдых: ледовая арена в микрорайоне Садовый, плавательный бассейн в микрорайоне Ива-1, реконструированный стадион «Юность» и спортивный зал МАОУ СОШ № 81 в микрорайоне Владимирский.

— Образование и административная инфраструктура: школа на 543 места в микрорайоне Ива-1, реконструированный спортзал Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, здание Свердловского районного суда.

Подключение всех перечисленных объектов выполнено в полном соответствии с техническими условиями и в согласованные с застройщиками сроки.

