Мэрия Перми выручила на земельных аукционах 353 млн рублей В этом году ожидается поступление ещё 276,5 млн

Константин Долгановский

На комитете Пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами чиновники мэрии рассказали депутатам о доходах, которые получил городской бюджет от реализации на торгах земельных участков, а также о планах их вовлечения в хозяйственный оборот в 2026 году.

По словам начальника департамента земельных отношений мэрии Ларисы Пьянковой, в 2025 году на аукционах разыграно 162 земельных участка, а поступления в бюджет составили 352,9 млн руб.

В частности, в аренду под ИЖС было сдано 105 земельных участков (97,7 тыс. кв. м), что принесло в бюджет 116,3 млн руб. В аренду для строительства промышленных и складских объектов, складских площадок отдано 20 земельных участков (94,4 тыс. кв. м). Доходы от этого составили 118,3 млн руб. Кроме того, в собственность под ИЖС отдано 37 земельных участков (34,5 тыс. кв. м), что дало городской казне 118,3 млн руб.

По плану 2026 года доходы в бюджет от этой деятельности должны принести 276,5 млн руб.

Сейчас осуществляется подготовка к торгам 28 земельных участков: для МКД — один земельный участок площадью 3 тыс. кв. м в Кировском районе (ул. Танцорова, 13), для ИЖС — 22 земельных участков, а для иного использования пять земельных участков, отметила Пьянкова.

