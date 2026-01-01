В Пермском крае 20% работников применяют нейросети в работе Наиболее активно ИИ используют специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR Поделиться Твитнуть

Эксперты hh.ru провели исследование и выяснили, что 20% жителей Пермского края прибегают к помощи искусственного интеллекта для выполнения рабочих задач, причём 39% из них делают это регулярно.

При этом 51% опрошенных пока не используют ИИ в своей работе, но выразили желание освоить его в будущем. 23% утверждают, что их деятельность не предполагает применения нейросетей, а 6% прямо заявили, что не хотят использовать их в работе.

Респонденты из всех профессиональных сфер применяют ИИ в своей деятельности, однако наиболее активно его используют специалисты в области маркетинга, рекламы и PR (82%). На втором месте по частоте использования ИИ находятся представители IT-сферы (66%). Далее следуют работники науки и образования, а также специалисты из сферы искусства, развлечений и медиа — по 49%. Среди высшего и среднего менеджмента нейросети используют 46% опрошенных, в HR и сфере тренингов — 44%. Среди юристов ИИ применяют 36%, а среди специалистов по закупкам — 33%. В туристической отрасли, гостиничном и ресторанном бизнесе этот показатель составляет 28%, а среди административного персонала — 27%.

Исследование hh.ru показало, что 39% респондентов из Пермского края ежедневно обращаются к нейросетям для решения рабочих задач, 42% делают это несколько раз в неделю, а 18% — несколько раз в месяц.

Жители Пермского края чаще всего используют ИИ для поиска необходимой рабочей информации (58%). 46% применяют нейросети для подготовки писем и сообщений для коммуникации с клиентами, партнёрами и коллегами, 39% — для поиска ошибок в текстах и коде. 27% используют ИИ для анализа и систематизации больших объёмов данных, столько же доверяют нейросетям выполнение прямых рабочих задач, таких как копирайтинг, написание кода и дизайн. 26% применяют их для подготовки к выступлениям и верстки презентаций, а 20% — для перевода иностранных текстов и видео.

Сотрудники в Пермском крае чаще всего отмечают, что использование ИИ повысило их продуктивность и эффективность — об этом сообщили 50% респондентов. 42% указали, что нейросети помогли им освоить новые навыки, 40% отметили, что работа стала более интересной. 26% признались, что ИИ взял на себя больше творческих задач, а 24% сообщили о снижении количества ошибок в их работе.

